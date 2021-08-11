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Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü

Selde köprü yıkıldı, araçlar içindeki yolcularla dereye düştü

DETAYLAR

Ticari Taksi Dere Yatağı Sel Köprü 

-RÖPORTAJLAR

( BARTIN )- Biri ticari taksi 2 araç dere yatağına düştü- Dere yatağına düşen vatandaşları çevredekiler kurtardı BARTIN

- Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir köprü çöktü. Köprünün yıkıldığını fark etmeyen 2 araç sürücüsü içerisindeki yolcularla dere yatağına düştü. Çevredekilerin zamanında müdahalesi ile dere yatağına düşen vatandaşlar kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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