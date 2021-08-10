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Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları devam ediyor
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları devam ediyor

Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları devam ediyor

- Timlerin tünel içindeki arama çalışmalarından detay

Uzunlu Yağmur Sağanak Yağış Sağanak Sel 

-- Arşiv görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un İspir ilçesinde 5 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Aksöyek’i arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelde selin ardından kalan çamur birikintisi içerisinde iş makinaları ve JAK timleri kayıp işçiyi arıyor. (NY-ÖB)
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