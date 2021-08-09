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Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

arama çalışmaları

Yağmur Jandarma Sağanak Yağış Sağlık Ekipleri Sağanak 

-kayıp şahsın fotoğrafı
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un İspir ilçesinde 4 gün önce şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelini sel vurması sonucu tünelde çalışan 39 yaşında ki Mustafa Aksöyek selde kayboldu. Aksöyek’i arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Köyü'nde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.
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