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Selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Selde hayatını kaybeden Serdar Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntü

Sağanak Yağış Cenaze Cenaze Namazı Sağanak Sel 

-Süleyman soylu'dan görüntü
-Murgul Deresi'nden görüntü
-Detaylar

( ARTVİN )-Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı ARTVİN

- Artvin’in Murgul ilçesinde 6 gün önce meydana gelen selde kaybolan ve bugün öğle saatlerinde cansız bedeni Borçka Baraj Gölü’nde bulunan Serdar Yiğit son yolculuğuna uğurlandı. 22 Temmuz’da Artvin’in Murgul ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Murgul Deresi’ne kapılarak kaybolan 42 yaşındaki Serdar Yiğit’i arama çalışmaları 6 gündür sürüyordu. Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları neticesinde Yiğit, derede kaybolduğu noktadan 10 kilometre aşağıda Borçka Baraj Gölü içinde arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Serdar Yiğit için ikindi namazı sonrasında Murgul Merkez Camisi’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Yiğit, ilçeye bağlı Kabaca köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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