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Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazından detaylar

Sağanak Yağmur Cenaze Namazı Genç Kadın Sağanak Dere Yatağı 

-- Arşiv görüntüler

( KARS ) - KARS

- Kars'ın Kağızman ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyünde sağanak yağmur sonrası oğluna bakmak için dere kenarına giden Meryem Nazik, sel sularına kapılarak derede kayboldu. Durumu gören köylüler FAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sonucu 30 yaşında ki genç kadının cesedi, kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıkta ki Akçay köyünden geçen dere yatağında bulundu. Genç kadının cenazesi öğle namazına müteakip Kağızman Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kümbet mezarlığına defnedildi. (SÇ-ÖB)
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