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Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı

Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı

Cenaze töreni öncesi Bakan Karaismailoğlu'nun yakınları başsağlığı dilemesi

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-Cenaze namazının kılınması
-Mehmet Demircan ve Şadiye Demircan'ın fotoğrafı

( SİNOP )- Sinop’ta selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol toprağa verildi SİNOP

- Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde eşiyle birlikte akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Şadiye Demircan (68) kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Çiftten geriye huzurlu günlerinde çekilmiş bir fotoğrafları kaldı. Selde 15 kayıp veren ve 40’a yakın evin yıkıldığı Babaçay köyünden bir cenaze daha uğurlandı. Yaşanan sel felaketinde evlerinde bulunan Şadiye Demircan ve eşi Mehmet Demircan (68) akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti. Mehmet Demircan’ın naaşı 5 gün önce İncirpınarı sahilinde bulundu. Dün aynı bölgede bulunan Şadiye Demircan’da naaşı içinde bugün cenaze töreni düzenlendi.
Çayiçi Mahallesi Camisine getirilen Şadiye Demircan’ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ayancık İlçe Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.
(ÜK-MAY-
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