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Selde büyük hasar gören Merkez Ortaokulunun yıkımına başlandı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Selde büyük hasar gören Merkez Ortaokulunun yıkımına başlandı

Selde büyük hasar gören Merkez Ortaokulunun yıkımına başlandı

Yıkım çalışmasının çekilmesi

Yağmur Sel Afeti Felaket Sel 

-Okulun çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde büyük hasar gören 18 derslikli Merkez Ortaokulu’nun yıkımına başlandı. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Sel felaketi nedeniyle birçok bina hasar gördü, bazı binalar yıkıldı, onlarca araç ve işyeri de hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sel afetinin ardından yapılan çalışma sonrasında ağır hasarlı olarak görülen 261 öğrencisi bulunan 18 derslikli Merkez Ortaokulu’nun da yıkımına başlandı. Kepçe yardımıyla okul bir yandan yıkılırken diğer yandan da enkazı kaldırılmaya çalışılıyor. Selin büyük hasar verdiği ve yıkımı devam eden Merkez Ortaokulu’nda 23 öğrenmen görev yapıyordu. (Vİ-
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