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Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek

Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek

Okulun çekilmesi

Sel Afeti Öğretmenler Öğretmen Felaket Yükselen 

-Okulda zarar gören malzemelerin çekilmesi
-Okuldaki balçığın tahliye edilmesi
-Okul Müdürünün el arabası ile balçıkları atması
-Detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu, yaşanan sel afeti nedeniyle büyük hasar oluştu. Okulun ihalesi yapılarak 1 hafta sonra tadilata gireceği öğrenildi. İnebolu’nun Özlüce köyünde sel nedeniyle yükselen sular, denizle birleşerek her şeyi birbirine kattı. Özlüce Ortaokulu’nda ise ciddi anlamda zarar veren sel suları, okulda yapılması planlanan tadilat nedeniyle giriş kata indirilen tüm malzemelerin kimi hasar gördü, kimi ise sel sularıyla birlikte denize gitti. Giriş katını tamamıyla su basan okulun sular çekildikten sonra bıraktığı arkasındaki görüntü ise içleri acıttı. Okul bahçesindeki asfaltın yarısı sel nedeniyle göçtü. Okulun giriş katındaki odalardan birinde okul öğretmenlerinin çekildiği fotoğraf ise yürek burktu. Sel sularının çekilmesiyle birlikte okulda da temizlik çalışmaları başladı.
Bir hizmetli ile Özlüce Ortaokulu Müdürü Altan Yılmaz, okulu eski haline getirmek için aralıksız çalışıyor. Öte yandan Özlüce köyüne görevlendirilen Mehmetçik, zarar gören evler ile kamu kurum ve kuruluşuna ait binalarda temizlik çalışmalarına da destek veriyor.
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