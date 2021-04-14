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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor

Selçuklulardan kalma cami asırlara meydan okuyor

camiden görüntü

Köy Muhtarı Mimari Ethan 

-Cami içinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Köy muhtarının konuşması
-Köy imamının konuşması
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi cami, asırlardır cemaatini kabul ediyor. Tosuntarla köyünde Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi cami, yıllara meydan okuyor. Caminin asırlardır cemaatini ağırladığını belirten cami fahri imamı Mehmet Savaş, ibadethanenin asırlardır hizmet verdiğini söyledi.

Savaş, ''Camimiz Selçuklu döneminde kalma bir tarihtir. Camimizin değerlendirilmesini istiyoruz. Burada vatandaşlarımız namaz kılmaya geliyor cemaat kılıyorlar. Camimizin bakımının olmasını istiyoruz. Tarihe geçmesini istiyoruz. Valimizden, büyüklerimizden buraya bir el atmalarını ve değerlendirmelerini istiyoruz'' dedi.
Tarihi caminin içerisindeki taşlar sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutan mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Tosuntarla köy muhtarı Naif Ayhan, caminin restore edilip bazı taşların korama altına alınması gerektiğini söyledi.

Ayhan, ''Camimiz Selçuklu döneminde yapılmış bir camidir. İçinde halkımızla namazımızı, cumamızı burada kılıyoruz. Selçuklu döneminden kalma bir camidir. Yazın özellikle çok soğuk, kışın da çok sıcaktır. Duvarları cas taşıyla yapılmıştır. Yapan kişinin de el izi vardır taşın üzerinde. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz bakımı için, koruma altına alınması için bunu dile getirmek istiyoruz'' diye konuştu.

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