Selçuklu MHP’den askıda ekmek kampanyasına destek

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ‘askıda ekmek’ kampanyasına destek vererek muhalefetin bu konuda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından başlatılan askıda ekmek kampanyasına bir destek de Konya Selçuklu ilçe teşkilatından geldi. MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, her dönemde en temel ihtiyacın barınma, beslenme ve güvenlik olduğunu ifade etti.

“İhtiyacı olan bıraksın, nasibi olan alsın” Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu gerçeği tüm gerçekliğiyle kavradığını kaydeden Başkan Güzide Çipan, “Milletimizin huzuru, güveni ve ekonomik refahı konusunda yarım asırdır samimiyetle mücadele etmektedir. Genel başkanımızın çağrısıyla İstanbul’da başlayan askıda ekmek kampanyasına bizler de Konya’dan, Selçuklu ilçemizden destek veriyoruz. Selçuklu’da 3 bölgemizde askıda ekmek kampanyasını başlattık. Hazreti Peygamber’in ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ buyruğu gereğince kararımızı ve tavrımızı oluşturduk. Sizlerin aracılığıyla Konya’daki huzur şehrimizdeki hemşehrilerimize sesleniyorum; ‘ihtiyacı olan bıraksın, nasibi olan alsın.” “Muhalefete tepki” Askıda ekmek kampanyasıyla ilgili muhalefetten yapılan açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulunan Çipan, “Osmanlı başta olmak üzere ecdadın en parlak dönemlerde bile askı kültürü var. Bunu ekonomik bir zafiyet olarak göstermeye çalışanlar olsa olsa akıl yoksunu izansızlardır. Ekonomi çığırtkanlığı yapanlar, her fırsatta her platformda ülkemizi karalamaya çalışan ekmeksizlerin elbette ki bizleri anlamasını beklemiyoruz. Sadece şunu demek istiyorum; Allah onları ıslah etsin” ifadelerini kullandı. (RÇ-FM-Y)



