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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

- Saldırı anının görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Kamera Saldırı 


- Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2’si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Öte yandan Özdağ’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan birinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.
Özdağ’ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri de duyuldu. (AS-
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