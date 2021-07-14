Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti

Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti

Ziyaretten görüntü

Gaziler Sosyal Medya Şehit Sel Asker 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi kahraman Azerbaycan askerini ziyaret etti. Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi kahraman Azerbaycan askerini BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Aylin ve Ali kardeşlerim dahil olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin çocuklarına selam olsun” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı