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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Selçuk Bayraktar, “Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik”

Selçuk Bayraktar, “Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik”

Selçuk Bayraktar paylaşım

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Fakülte Tazminat Ödemesi Öğrenciler İletişim Fakültesi 


- Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB’den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, “Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik” dedi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından videolu bir açıklama paylaşarak, T3 Vakfına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) para aktarıldığı iddialarına ilişkin açılan davaların ikisini kazandıklarını duyurdu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, kazanılan 30 bin TL tazminatın iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak verileceğini söyleyerek, “T3 vakfımıza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesinden para aldığımız iftiralar ve karalamalar hakkında dava açmıştık. Mahkemeler iftiralarda bulunanların tazminat ödemesine hükmetti. Açtığımız davalardan ikisi sonuçlandı. Atılan iftiralar çok büyük olsa da 30 bin TL tazminat kazandık. Gazetecilere dava açma zorunluluğunda kalmak arzu edeceğimiz bir durum değil. Fakat iftiraya sessiz kalmamız da doğru olmazdı. Bizde kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik. Her şeyin başı ahlak, ne yapıyorsak yapalım, mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız işin insanlığa bir fayda sağlayabilmesi için düsturumuzun, yolumuzun doğru ve ahlaklı olması gerekiyor. Bizler Türkiye Teknoloji Takımı olarak ahlaklı iyi donanımlı ülkemize ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmeye kararlıyız” dedi.
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