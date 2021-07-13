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- Selanik’te orman yangını: Bir otel tahliye edildi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Selanik’te orman yangını: Bir otel tahliye edildi

- Selanik’te orman yangını: Bir otel tahliye edildi

-Yangından görüntüler

İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

--Yangın söndürme uçaklarından görüntüler

( SELANİK ) SELANİK

- Yunanistan’ın Selanik kentinde çıkan orman yangını nedeni ile bir otel tahliye edildi. Yunanistan’ın Selanik Kentinde bulunan Seikh Sou ormanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile bölgede yer alan Philippio Oteli tahliye edildi. Yangına havadan 6 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri, karadan ise 64 itfaiye eri ve 21 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, otele doğru ilerleyen yangının engellediği aktarılırken, yangına müdahalenin devam ettiği ifade edildi. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.
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