Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şelaleye 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı

Şelaleye 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı

-ŞİDDETLİ AKAN ŞELALEDEN GÖRÜNTÜ

Şelale Yağan 

--ŞELALEDEN ISLANAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--ŞELALENİN AKMASINDAN GÖRÜNTÜ
--YAĞMUR USLU KONUŞMASI

( BURSA -ÖZEL)- Kar suları eriyince şelalenin çağıltısı işitenleri ürküttü BURSA

- Bursa'nın ünlü şelalesi eriyen kar sularıyla coştu. Şelalenin yanına 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı. Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu şelalesi, eriyen kar suları ve yağan yağmurla birlikte öyle bir aktı ki sesini duyan gürültüsünden ürktü. şiddetli akan şelale 100 metre öteye su damlacıkları sıçrattı. Şelalenin 100 metre yanına yaklaşan sırılsıklam ıslandı. Çağlayan şelale 50 metre mesafeden yere dökülürken ortaya ürkütücü bir ses çıktı. Şiddetli akan şelalenin yanında ıslanan Yağmur Uslu, "İlçemizde bulunan Suuçtu şelalesini ziyarete geldik. Şelale o kadar kuvvetli akıyor ki ürkütücü bir ses çıkartıyor. Yanına yaklaşınca sırılsıklam ıslandık. İlçemizin tabiat harikası şelalesini herkesin görmesini tavsiye ederim" dedi.
(BRK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement