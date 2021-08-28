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Şelaleden düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şelaleden düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti

Şelaleden düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Alkol Hastane Şelale Sağlık Çalışanı Kalp Masajı 

-deredeki aramalar
-ölen şahsın dereden çıkarılması
-hastaneye getirilmesi
-Ölen şahsın fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşı ile alkol almaya giden adam bir anda dengesini kaybederek şelale üzerinden dereye düştü. Dere içinden çıkarılarak hastaneye sevk edilen adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, saat 22.00 sıralarında kırsal Cerrah mahallesindeki şelalede meydana geldi. Şelalenin başında arkadaşı Nadi Pamuk(65) ile alkol almaya başlayan İsmail Demiralay(39), bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek şelale üzerinden düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam, kayboldu. Arkadaşının düştüğünü gören adam, durumu Jandarma komutanlığı, 112 ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, dere içerisinde arama yaptılar. İtfaiye ekiplerince dere içinden çıkarılan adamı gören 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık çalışanı Hakan G., arkadaşı olduğunu fark edince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Talihsiz adam, kalp masajı yapılarak Ambulansla hastaneye sevk edildi. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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