Şelale buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

-Yüzeyi buz tutan şelalenin oluşturduğu manzara

-Buz tutan tabakanın altından akan su

-Şelalede fotoğraf çekinenler

-Yöre sakinleri ile röp



( TOKAT - DRONE) TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde şelale dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu. Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde bulunan Çatalkaya şelalesi soğuk havanın etkisiyle dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü ilçede şelale adeta buzdan ‘görsel şölen’ oluşturdu. Şelalenin yüzey kısmı donarken alt taraftan suyun akmaya devam etmesi sıra dışı görüntüler ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şelalenin buzla kaplı görüntüsü fotoğraf tutkunlarını cezbetti. Köy halkından Rafet Aydın, bölgede fazla kar olmamasına rağmen dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi Şelaleyi görenlerin şaşırdığını ifade eden Aydın, yoldan geçenlerin durup fotoğraf çekindiğini kaydetti.

İlçe sakinlerinden Halil İbrahim Coşkun ise eşsiz doğa manzarasını görülmeye değer olduğunu belirterek, “Buraya gelip de bu manzarayı gördüğüm için mutlu oldum. Harika bir yer eşsiz bir güzelliğe sahip. Buz kütlesinin içinden su akıyor, bu da ayrı biz güzellik. Şelalenin sesi de insanı dinlendiriyor. Ama hava çok soğuk olduğu için bu manzaranın yanında fazla kalamıyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Savaş Ayyıldız da yolun hemen yanında bulunan şelalenin donmuş halinin görenlerin dikkatini çektiğin, yolda durup fotoğraf çekinenler olduğunu kaydetti.

(Nİ-GF-



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