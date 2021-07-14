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Sel, Taşlıçay-Doğubayazıt yolunu ulaşıma kapattı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sel, Taşlıçay-Doğubayazıt yolunu ulaşıma kapattı

Sel, Taşlıçay-Doğubayazıt yolunu ulaşıma kapattı

Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

Jandarma Sağanak Trol Sel 


- Ağrı’da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Ağrı’da aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunda sel meydana geldi. Taş, toprak ve sel suları nedeniyle ulaşıma kapatılan karayolu ekiplerin yaptığı çalışma sonrası kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunca jandarma ekipleri önlem aldı.
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