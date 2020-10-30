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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sel suyuna kapılan araçlar böyle sürüklendi

Sel suyuna kapılan araçlar böyle sürüklendi

Amatör kamera görüntüleri

Fabrika Amatör Kamera Sağanak Yağmur Su Baskını Amatör 

-Araçların sürüklenmesi
-Su baskını olan yollar

( KOCAELİ )-Kocaeli'de selin sürüklediği araçlar amatör kameralara yansıdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yoğun yağışın ardından taşan dereden gelen sel sularına kapılan araçların sürüklenme anları amatör kameralara yansıdı. Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze ilçe genelinde etkili olan sağanak yağmur sonrası bir çok noktada su baskını ve sel oluşmasına neden oldu. Yağmu suları ile yaşan bir dereden gelen sel sularının, bir fabrikanın önünde otoparka park halinde olan araçları sürükledi. Araçların sürüklenme anları ise amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, yoğun yağış sonrasında bazı araçların sürüklendiği görünüyor. Derenin şiddetli bir şekilde akmaya başladığı görüntüler de bazı yollarında sular altında kaldığı görülüyor. Görüntülerin devamında vatandaşların 'Arabalar, gitti, sürükleniyor' diye bağırmaları duyuluyor.
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