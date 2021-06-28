Sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı

-ölen civcivden ve tavuktan genel görüntü,

-baskının yaşandığı evlerden ve ekiplerin çalışmalarından görüntü,

-vatandaşlar ve Saime Çırçır'ın açıklaması



( ÇORUM -ÖZEL)- Anne tavuğun davranışı görenleri duygulandırdı ÇORUM



- Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su basan evde ölen yavrusunun başında bekleyen anne tavuk, görenleri duygulandırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Osmancık ilçesinde bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle göle dönen ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplanırken bazı evlerde baskınlar yaşandı. Yağışın ardından belediye ekipleri tarafından su basan evlerde tahliye, cadde ve sokaklarda ise temizlik çalışması başlatıldı. Görenleri duygulandıran manzara Afetin en çarpıcı karesi ise Koyunbaba mahallesinden geldi. Yaşanan sel nedeniyle Saime Çırçır’a ait evin zemin katını su bastı. Baskında, Çırçır’a ait 10 yavru civciv telef olurken, anne tavuk kurtarıldı. Sel sularında ölen yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan anne tavuk, görenlerin yüreklerini parçaladı. Civcivlerinin hepsinin telef olduğunu anlatan Çırçır, “Yazık değil mi bunlara. Hepsi 3 günlüktü. Anneleri kurtuldu. Herşeyimiz gitti. Lağım sularının altında kaldı. Yağmur suyu olsa üzülmeyeceğim. Alt yapısı yok. Oturma ruhsatı veriyorlar eve. Alt yapısı olmayan yere oturma ruhsatı nasıl veriliyor. Anlayamıyorum. Ben hastayım. Tedavi görüyorum. Bütün yiyeceklerimiz sel nedeniyle zarar gördü” ifadelerini kullandı. (İS-BÖ)

