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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

- Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

amatör kamera

Mahsur Kaldı Amatör Kamera Sağanak Yağış İtfaiye Eri Cep Telefonu 

-anne ve bebeğin alınması

( MANİSA )- Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sel suları altında kalan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı MANİSA

- Manisa’da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan dolayı Kırkağaç ilçesinde etrafı suyla kaplanan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve hala devam eden kuvvetli sağanak yağışta 96 kilogramla metrekareye en fazla yağışın düştüğü Kırkağaç ilçesinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi MASKİ Su Arıtma Deposu Mevkiindeki evlerinde mahsur kalan anne Mesude Ataker ve oğlu Hasan Erim Ataker Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evden kurtarıldı. Bir itfaiye erinin çocuğu kucağına aldığı diğerinin de anneyi kolundan tutarak götürdüğü o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Evlerinden alınan anne ve oğlu güvenliye bölgeye çıkarıldı. (SC-
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