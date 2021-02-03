Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sel sularında mahsur kalan 5 araç itfaiye tarafından kurtarıldı

Sel sularında mahsur kalan 5 araç itfaiye tarafından kurtarıldı

İtfaiyenin Araçları Çekmesi

Harmandalı Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Ağrı Merkez 

-araçların Çekilmesi Detay
-itfaiye Aracı Detay
-Necip Çimen Konuşma

( MANİSA )- Manisa’da dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası suyla kaplanan ova yollarında mahsur kalan 5 araç Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı MANİSA

- Manisa’da dün etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası suyla kaplanan ova yollarında mahsur kalan 5 araç Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Manisa merkezde şiddetli yağışlar sonrasında kırsal alanlar ve ova bölgeleri de su altında kaldı. Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'e bağlı Yeniharmandalı yolunun da bir kısmı da ulaşıma kapandı. Suyla dolan yoldan geçmek isteyen ve su içinde mahsur kalan 5 araç Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ovadan evine eşiyle birlikte dönen Necip Çimen isimli vatandaş da suyun içerisinde mahsur kalmasının ardından 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Çimen ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Necip Çimen, yardımlarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. İtfaiye ekipleri, araçları kurtarmasının ardından vatandaşların mağdur olmaması için yolun etrafında güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapatarak başka vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağladı. Ekipler daha sonra suyun tahliye işlemine başladı.
(SC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı