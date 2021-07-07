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Sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Çıkarılmasından görüntü

( SAKARYA -YENİ GÖRÜNTÜ) SAKARYA

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- Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 78 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni, evinden 2 buçuk kilometre uzaklıkta Mudurnu Çayı’nda bulundu. Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde sabah saat 07.30 sıralarında sel sularına kapılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkul için ekipler seferber olmuştu. Bölgeyi didik didik arayan ekipleri yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Evinin yanından geçen derede sel sularına kapılan Özkul, evinden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki Mudurnu Çayı’nda bulundu.
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