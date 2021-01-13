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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sel sularına kapılan aracının üstünde kurtarılmayı bekledi

Sel sularına kapılan aracının üstünde kurtarılmayı bekledi

aracın üstünde bekleyen şahıs

Mahsur Kaldı Köy Yolları 

-kurtarılması
-ekipler

( EDİRNE )- Hudut askerlerine yemek götürüyordu selde mahsur kaldı EDİRNE

- Edirne’de, Tunca Nehri’nin debisinin su seviyesinin kırmızı alarm durumuna yükselmesinin ardından bazı köy yolları da sular altında kaldı. Köy yolunda aracı suya gömülen ve aracın üstüne çıkan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı. Hudut askerlerine yemek götürmek isteyen Necati Burucu isimli vatandaş, dönüş yolunda Hatipköy-Büyükismailçe Köyü yolu üzerinde nehir tarafında tarlalık yolunda aracında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen Necati Burucu’nın imdadına AFAD ekipleri yetişti. Burucu, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kaldığı aracından bot yardımıyla kurtarıldı. AFAD İl Müdürü Ali Altındal, söz konusu aracın yaklaşık bir buçuk metre su yüksekliğinde tarlalık alanda mahsur kaldığını söyledi.

Altındal, Burucu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
(KU-
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