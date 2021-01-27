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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sel sularına kapılan araç dereye sürüklendi

Sel sularına kapılan araç dereye sürüklendi

DEREYE DÜŞEN ARAÇ DETAY

İş Makinesi Sağanak Yağış Ticari Araç 

-ARACIN KURTARMA ÇALIŞMALARI DETAY
-SEL SULARINDAKİ ARAÇ DETAY

( MANİSA ) -- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sel sularına kapılan hafif ticari araç sürüklenerek dereye düştü- Dereye düşen araç vatandaşların yardımıyla sürüklendiği alandan kurtarıldı MANİSA

- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan bir hafif ticari araç sürüklenerek dereye düştü. Aracın dereye düştüğünü gören vatandaşlar alana getirdikleri iş makinesi ile aracı düştüğü yerden kurtardı. Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Derbent Mahallesindeki bağ evinden dönen Tuncay Özdemir idaresindeki 35 AOF 151 plakalı hafif ticari araç Karacaali Çayı üstündeki yoldan geçtiği sırada birden bastıran sel sularına kapılarak dereye sürüklendi. Aracın dereye sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar alana çağırdıkları kepçe vasıtasıyla uzun uğraşlar sonucu düştüğü dereden çıkardı. (SC-
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