Sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadın her yerde aranıyor

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( BARTIN ) BARTIN



- Bartın'da gece başlayan şiddetli yağış sonrası sel sularının evini yıktığı 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sonrası üç kişinin yaşadığı ahşap ev yıkıldı. Sel sularının dere yatağını aşarak hem karayolunu çökerttiği hem de evi yıktığı olayda ev sakinlerinden 85 yaşındaki Arife Ünal; sele kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK 3 dalış timi yönlendirildi. Arama çalışmaları dere yatağı çevresinde devam ederken kayalar ve sel suları sebebiyle ulaşıma kapanan yolda çalışmalar sürüyor. 85 yaşındaki Arife Ünal'ın torunu Ersin Çevik, "Gece saat 00.00-01.00 arasında tahminimce burada gördüğünüz dere yatağının alttaki köprü kısmının dolması sonucu yukarıdan gelen taş birikintileriyle bir anda eve vurması sonucu ev bertaraf oldu. Bir kaybımız var. Babannem olur kendisi. 85 yaşında. Arife Ünal. Şu anda arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, Sahil Güvenlik ekipleri arıyorlar. İnşallah bulurlar" diye konuştu.

(OA

