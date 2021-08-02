Sel suları şelale gibi dağlardan aktı



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel suları dağlarda şelale gibi aktı.Öğle saatlerinde başlayan yoğun yağışlardan dolayı Van-Yüksekova karayolunda sel meydana geldi. Dolunun da etkisiyle meydana gelen sel suları, dağlarda şelale gibi aktı. Oradan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenen sel suyu, herhangi bir hasara yol açmadı.Başkale’deki sel bölgesini ziyaret için yolda olduklarını belirten Abdullah Arslan, "Öğle saatlerinde Başkale tarafına gidiyorduk. Yeni Köprü yakınlarında dağdan yoğun yağışlardan dolayı sel geliyordu. Bizde arabada iner inmez o manzarayı kayıt altına aldık” dedi.



