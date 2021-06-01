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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

işçilerin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Ormanlı 


- Adana’nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle OGM işçileri ormanlık alanda mahsur kaldı. İşçiler, ekiplerin çalışmalarının ardından kurtarıldı. Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı, Belemedik, Bürücek ve Akçatekir bölgelerinde sabah başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde şiddetini arttırınca sel meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı dikim işçileri, Bürücek Yaylası’nda ağaç dikimi yaptığı sırada oluşan sel sonucunda ormanlık alanda mahsur kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı CANKUR ile AFAD ekibi bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan işçiler yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Allah’ım daha büyük afetten muhafaza buyursun. Öğlen başlayan yağmur Pozantı Bürücek Yaylamızda ciddi hasara yol açtı. Pozantı Belediyesi olarak elimizdeki imkansızlıklara rağmen var gücümüzle Ekiplerimiz sahada yolları açmaya çalışıyor” dedi.
(CNK-ÖZ-Y)
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