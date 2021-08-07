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Sel nedeniyle kapanan Yüksekova-Van karayolu ulaşıma açıldı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sel nedeniyle kapanan Yüksekova-Van karayolu ulaşıma açıldı

Sel nedeniyle kapanan Yüksekova-Van karayolu ulaşıma açıldı

Genel görüntü

Mahsur Kaldı Polis Jandarma Polis Ekipleri Trol 

-Olay yerinde görüntü
-Karayolun çalışmasından görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Sürücülerden görüntü
-Selden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 23. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Yüksekova-Van karayolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Yoğun yağışlardan sonra selin getirdiği toprakla yol ulaşıma kapandı. Yüksekova-Van arası yolculuk yapan onlarca sürücü selin yaşandığı yerde mahsur kaldı. Sürücülerin mahsur kalması üzerine, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler zorlu bir çalışmaya başladılar. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yol kontrollü bir şekilde açıldı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ise incelmelerde bulundu. Karayolları ekipleri ise, olayın yaşandığı bölgede yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor. (MT-ŞAK-
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