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Sel mağdurları için çadır kuruluyor
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sel mağdurları için çadır kuruluyor

Sel mağdurları için çadır kuruluyor

Çadır kurulumu

( VAN ) VAN

Sağanak Yağış Hasar Tespit Sağanak Sel 


- Van’ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde dün öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, birçok ev ise hasar görmüştü. Evleri yıkılanlar dün geceyi yurtlarda geçirirken, bugün sabah saatlerinden itibaren AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine aileler için çadır kurulumuna başlandı. Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı da yapılan mahallede yaraların sarılması için ilgili kurumlar elbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da, Esenyamaç Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sele kapılmaktan son anda yarı baygın bir şekilde kurtarılan Kader Yurtseven’i de ziyaret eden Gülen ve Solak, talepleri değerlendirdikten sonra hasar tespit çalışmalarını da yerinde inceledi. (MSA-Y)
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