Sel Kastamonu’da hayatı tamamen durdurdu

-Mahsur kalan araçların çekilmesi

-Sel sularının çekilmesi

-İlçeden görüntü alınması

-Ekiplerin çalışmasından görüntü alınması



( KASTAMONU )- Yollar kapandı, köprüler yıkıldı, araçlar ve işyerleri su altında kaldı- Kastamonu’da selde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmaya çalışılıyor KASTAMONU



- Kastamonu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede sel taşkınları yaşandı. Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, sel suları nedeniyle köprüler yıkıldı, araçlar ve işyerleri sular altında kaldı. Ayrıca belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından Kastamonu’da birçok noktada sel yaşandı. 19 ilçesi bulunan Kastamonu’da hemen hemen bütün ilçelerde su taşkınları yaşanırken özellikle Azdavay ve Küre’de doğal afet yaşandı. Azdavay ve Küre başta olmak üzere birçok yerde araçlar sel sularına kapıldı, işyerlerini ise su bastı, bazı araçlar da yollarda oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı Azdavay’da ilçede tarım arazileri de sel suları altında kaldı. Kastamonu’yu Azdavay’a bağlayan tüm yollar sel suları altında kalırken ilçeye giriş ve çıkış şu anda yapılamıyor. Bunun yanı sıra Kastamonu-Cide karayolu Dereli Tekke Köyü Mevkiinde bulunan köprü tamamen yıkıldı. Köprünün yıkılması ve derenin taşması nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı. Ayrıca Cide-Bartın karayolu üzerinde Kumluca mevkiinde bulunan köprünün de ayaklarında çökmeler oluştu. Halen devam eden yağışlar nedeniyle sel suları yola kadar ulaştı. Sel suların yükselmesi ve köprünün ayaklarının yıkılacak seviyeye gelmesi nedeniyle ekipler önlemlerini alarak geçişlere izin vermiyor. Öte yandan Azdavay, Pınarbaşı ve Cide’ye giden yollarda da bulunan köprüler yıkıldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Ağlı ilçesinde tedbir alarak Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerine giden yolları ulaşıma kapattı. Devletin tüm yetkili kurumları doğal afetin yaşandığı bölgelerde tedbir ve önlemleri en üst seviyede alırken, yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Halen bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çok sayıda vatandaşta evlerinde mahsur kaldı. Halen sağanak yağışın devam ettiği Azdavay’da yaklaşık 50 kişi, evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan alınarak güvenli bir alana bırakıldı. Ayrıca bazı bölgelerde yükselen sel suları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı, ekiplerin mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi. (Vİ-GY

