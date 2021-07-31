Sel felaketi...Minibüs ve koyun sürüsü sele kapılırken, çok sayıda yapı ise yıkıldı

-Minibüsün sürüklenmesi

-Korku yaşayan vatandaşlar



( VAN )- Sele kapılan kadın son anda kurtarıldı VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel onlarca yapıyı yıkarken, sulara kapılan bir kadın ise son anda kurtarıldı. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan onlarca koyun görüntülenirken, birçok yapının ise yıkıldığı bildirildi.

Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan bir kadının yarı baygın hali ise cep telefonuyla görüntülendi. Nefes almakta zorlanan ve çamurla kaplanan kadın bir süre sonra kendisine geldi. Sel sularına kapılan bir minibüsün sürüklenmesi de görüntülenirken, mahalle halkı ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadı. (MSA-Y)

