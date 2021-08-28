Sel faciasında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

-Dua edilmesi

-Yemek ikramı

-Kuran okunması



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Türkiye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlar için Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin hem Antalya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana ve Denizli’de çıkan yangında hem de Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen selde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu. Bozkurt Yeni Camii’nde okutulan mevlide İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Avni Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Okutulan mevlidin ardından camiden çıkanlara yemek ikramında bulunuldu. 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel afetinin ilk gününden itibaren 17 gündür selzedeleri yalnız bırakmayan Bakan Soylu ve Bakan Kurum, afetten etkilenen ve yakınlarını kaybeden selzedelerle yakından ilgilendi ve tekrar başsağlığı diledi.

