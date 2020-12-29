Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı

-vatandaşın kendi imkanları ile sel hasarlarını giderme çabaları

-Zarar gören çiftçilerle röp



( ANTALYA )- Akşam yaşanan hortum ve selin bıraktığı hasar gündüz ortaya çıktı ANTALYA



- Antalya'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur dolu ve hortum Kumluca ilçesinde seralarda hasara neden oldu. Kumluca İlçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde hortum seraları yıktı. Bazı seralarında plastik örtülerini yırttı. Gece yaşanan olayın hasarı gündüz ortaya çıktı. Sarıcasu Mahallesinde ise aşırı yağıştan oluşan sel dağlardan getirdiği taş ve toprakları seraların içine biriktirdi. Sarıcasu Mahallesinde dolu bazı seraların içine kadar girerek dolu yığınları oluşturdu. Sarıcasu Mahallesinde sel suları içinden geçen seraların içindeki ürünler zarar gördü. Afetten zarar gören çiftçiler, bu şekilde yağışı daha önce hiç görmediklerini, canlarını zor kurtardıklarını söylediler. Recep Özdeş, yağmurla beraber dolu ve fırtınanın geldiğini ve selin seranın içinden geçtiğini söylerken , Salih Karatekin (66), " Bu yaşa kadar böyle bir şey görmedim. Göz gözü görmüyordu. Görüş derecesi 1 metreye kadar indi. Metrekareye 100 - 150 kilogram yağmur yağdı. Sel, dolu ile birlikte geldi " dedi.

Üretici Cemali Bilkay, fırtına ve yağmurun akşam ezanından önce bölgeyi vurduğunu belirterek çok şiddetli olduğunu ve göz gözü görmediğini kaydetti.

Selin dağdaki taşı toprağı seranın içine doldurduğunu söyleyen Bilkay, gördüğü manzarayla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Kapıya naylon (plastikÖrtü) topunu koymasaydık, kurtulamayacaktık Döne Bilkay 35 ise canlarını kurtardıklarına şükrettiklerini belirterek evde mahsur kaldıklarını anlattı. Bilkay, " Gidecek yer bulamadık çocuğum ağlamaya başladı.

Arabaya binelim dedik binemedik. Kaçacak yer aradık” dedi.

(RS-



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