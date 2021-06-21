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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sel böyle geldi

Sel böyle geldi

Selin geliş anı

( AYDIN ) AYDIN

Amatör Kamera Sağanak Yağış Sel Felaketi Amatör Dere Yatağı 


- Aydın"da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Yağış sonrası etkili olan sel anı kameralara yansıdı. Aydın'ın Doğu bölgesinde daha etkili olan sel felaketi amatör kameralara da böyle yansıdı. Aydın'da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan derelerden Nazilli Mergen Çayı, dağlardan yağmur sonrası gelen sel suları nedeniyle böyle taştı. Yağış ve sel felaketinin ardından belediyeler ve DSİ ekipleri dere yatağı temizleme ve tedbir çalışmalarına devam ediyor. (İK-Y)
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