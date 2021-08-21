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Sel bölgesinde ayının saldırısına uğrayan köpek tedavi edildi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sel bölgesinde ayının saldırısına uğrayan köpek tedavi edildi

Sel bölgesinde ayının saldırısına uğrayan köpek tedavi edildi

Köpekten görüntü

Rehabilitasyon Sokak Köpeği Felaket Harekete Geç Saldırı 

-Ekiplerin köpeğe iğne yapması

( KASTAMONU - ÖZEL) KASTAMONU

- Sel felaketinin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir ayı tarafından saldırıya uğrayan köpeği, bölgede kurulan Afet Bölgesi Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi ekipleri tedavi etti. Olay, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Sakızcılar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bir ayının sokak köpeğine saldırdığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Mahalli İdareler Birliği ve Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Afet Bölgesi Sokak ve Ev Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ünitesi ekipleri köye giderek, yaralanan köpeği buldu. Daha sonra köpeği üniteye getiren ekipler, yaralı hayvanın ilk tedavisini burada yaptı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen yaralı köpek, tedavisine devam edilmek üzere Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne gönderildi. Ayı saldırısından sonra derisi ve eti parçalanan hayvanın burada uzun bir tedavi ve rehabilitasyon çalışmasına ihtiyacı olduğu öğrenildi. (MU-BCT-
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