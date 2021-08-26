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Şekerci Dede’nin oğlu ebediyete uğurlandı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şekerci Dede’nin oğlu ebediyete uğurlandı

Şekerci Dede’nin oğlu ebediyete uğurlandı

CENAZE DETAY

Savaş Cenaze Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti 

-MÜFTÜNÜN KONUŞMASI
-CENAZE NAMAZI DETAY
-CENAZENİN GÖTÜRÜLÜŞÜ
-FOTOĞRAF

( MANİSA -ÖZEL)- Manisa’da yıllardır amme hizmeti yaparak gönüllerde taht kuran Şekerci Dede lakaplı Hüseyin Ayçiçek’in vefatının ardından aynı geleneği 25 yıldır sürdüren oğlu Ahmet Recep Ayçiçek hayatını kaybetti- Fakir ve fukaranın babası olan Ahmet Recep Ayçiçek dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı MANİSA

- Manisa’da yıllardır amme hizmeti yaparak gönüllerde taht kuran Şekerci Dede lakaplı Hüseyin Ayçiçek’in vefatının ardından aynı geleneği 25 yıldır sürdüren oğlu Ahmet Recep Ayçiçek hayatını kaybetti. Fakir ve fukara babası olarak bilinen Ayçiçek, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Manisa’da 50 yıl önce tarihi bedestenin hemen karşısındaki 20 metrekarelik küçücük bir dükkanda ticareti bırakarak fakir ve fukara için yaptığı amme hizmetiyle gönüllerde taht kuran Şekerci Dede olarak bilinen merhum Hüseyin Ayçiçek’in 25 yıl önce vefat etmesinin ardından aynı hizmetleri devam ettiren 69 yaşındaki oğlu Ahmet Recep Ayçiçek, 1 haftadır yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Dün hayatını kaybeden Ahmet Recep Ayçiçek, bugün öğle namazını müteakip Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla ebediyete uğurlandı. Cenaze törenine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başkan yardımcıları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, yıllardır yardım ettiği ihtiyaç sahibi insanlar ile çok sayıda seveni katıldı.
Manisa Müftüsü Mustafa Soykök’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Ahmet Recep Ayçiçek’in naaşı Çatal Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
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