'Şeker Hoca'dan' Türkiye'de ilk defa EBA Karnesi

-- Öğretmenin öğrencilerine hediyelerini vermesi

-- Öğretmenin açıklamaları

-- Öğrencilerin tepkileri



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de bir Osman Zeki Yücesan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Emin Şeker; birinci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimde gösterdikleri başarıdan dolayı 'EBA Karne' verdi. Osman Zeki Yücesan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Emin Şeker uzaktan eğitim alarak okuma ve yazma öğrenen öğrencilerini 'EBA karne' ve kendi yaptığı takvim ile ödüllendirdi. Türkiye'de ilk kez öğrencilere 'EBA Karne' verildiğini aktaran Şeker; "Biliyorsunuz pandemiden dolayı uzaktan eğitim yapıyoruz. İlk defa uzaktan eğitimle birinci sınıflara okuma yazma öğretiyoruz. Biz de okurlar mı, okumazlar mı diye tereddütteydik uzaktan eğitim olunca. Ama gördük ki toplum olarak yeter ki imkan tanınsın. Hepsi çok çalıştı, gayret etti. Hepsi de şimdiye kadar bütün gördüklerini okuyup yazıyorlar. O yüzden de ben de çalışmalarından dolayı EBA Karne hazırladım hem de yeni yıl takvimi hazırladım. Bu yıl İstiklal Marşımızın 100. yılı olduğu için çocuklara '10 kıta 1 Vatan İlelebet İstikbal' temalı bir takvim hazırladım" ifadelerini kullandı. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken öğretmenlerine ise teşekkürlerini ilettiler. (TB-



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