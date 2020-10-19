Şeker Fabrikası'nda buhar kazanı patladı: 2 yaralı

-Hastane yaralılar ve ambulans



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Sukkar Erzincan Şeker Fabrikası'nda meydana gelen buhar kazanı patlamasında 2 işçi yaralandı. Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin çalışma yaptığı esnada su basıncından kaynaklı buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada Mahsuni Bal ve Orhan Mutlu isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında yanık oluşan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



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