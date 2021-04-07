Sek Köy 36 yıl sonra ezan sesine kavuştu

-EZAN SESİ

-KÖYDE DALGALANAN BAYRAK

-MUHTAR İLE RÖP

-KÖYLÜLERLE RÖP

-GENEL VE DETAYLAR



( MUĞLA -ÖZEL)- Yeniden ezan sesine kavuşturan YK enerjiye teşekkür ettiler MUĞLA



- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı kırsal Sek Köyü 36 yıl aradan sonra ezan sesine kavuştu. Ramazan ayına günler kala yeniden ezan sesine kavuşan köylüler, Köye yeniden cami yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ederek merkezi sistemle de olsa köyde yaşayanların ezan sesi duymasına katkı sağlayan YK Enerji’ye de unutmadılar. YK Enerji öncülüğünde kurulan sistem sayesinde Sek Köy’ün sakinleri artık 5 vakit ezan sesi duyabiliyor. Sek Köy’e 2014 yılında muhtar seçildiğini ve o dönem verdiği sözlerin başında köye cami yapıp 36 yıldır hasret kaldıkları ezan sesini yeniden yükseltecekleri geldiğini belirten Muhtar Niyazi Dülger, verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Köy muhtarlığı olarak YK Enerji ile sürekli görüştüklerini ve zaman zaman sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda destek aldıklarını belirterek “Köyümüzde 36 yıldan bu yana ezan okunmuyordu. Bu da bizim için ciddi bir eksiklik ve zor bir durum idi. Önce köylülerimizin ve hayırseverlerin desteği ile camimizi yaptık. Ardından da imamımız olmasa da 5 vakit ezan sesi duyulacak şekilde sistem kurduk. Bu konuda bizlere her türlü desteği veren başta YK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Cafer Varol olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Sanki Mağara’da yaşıyor gibiydik” Köyde 36 yıl sonra yükselen ezan sesi ile oldukça duygusal anlar yaşadıklarını ve bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığını kaydeden köy sakinlerinden Türkan Dülger ise “Ezan sesini duyuncaya kadar kendimizi sanki mağarada, mahrumiyet bölgesinde yaşıyormuş gibi hissediyorduk. Artık eski günlerimize döndük. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Yılın belli dönemlerinde Köyde yaşayan Gülbeyaz-Nihat Selek çifti ise yıllar sonra, ezan sez-sine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Ezan sesine hasret kalmıştık. Bizi bu sese kavuşturanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Köyün en yaşlı sakinlerinden Ümmühan Demir ise, gençlik yıllarında duyup köyünde 36 yıldır hasret kaldığı ezan sesini yeniden duyunca asası ile camiye koşup caminin önünde ceketini çıkarıp şükür namazı kıldığını söyledi.



(İK-Y)



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