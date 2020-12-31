Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor

-evlerin içinden ve dışından detaylar

-evlerde kalan vatandaşlardan görüntü

-evlerin işletmecisi alper yaldız röp.



( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Pandemide bungalov evlere büyük ilgi var BURSA



- Bursa'da şehir merkezinden uzak ormanların içinde bulunan bungalov evler pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde şehir merkezinden 45 kilometre mesafede ormanların içinde bulunan bungalov evler, şehrin gürültüsü ve kargaşasından kaçmak isteyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Korona virüsten dolayı taleplerin arttığı evlerde kalanlar güne kuş ve su sesiyle uyanıyor. Bungalov evlerin işletmecisi Alper Yaldız, "Pandemi döneminde şehrin gürültüsü ve hijyenden endişe duyan vatandaşlar ormanların içinde kalmak istiyor. Bilhassa bu dönemde talepler oldukça fazla. Buraya gelenler insanlardan uzak, tabiatla baş başa vakit geçiriyor. Kendilerini burada güvende ve huzurlu hissediyorlar. Burada alternatif çok. Evlerin yanından çay akıyor. Burada kaplıca keyfi yapılabilir, isteyen balık da tutabilir" dedi.





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