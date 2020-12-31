Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor

Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor

done görüntüsü

Bungalov Kalaba Alabalık Fi Yapı 

-evlerin içinden ve dışından detaylar
-evlerde kalan vatandaşlardan görüntü
-evlerin işletmecisi alper yaldız röp.

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Pandemide bungalov evlere büyük ilgi var BURSA

- Bursa'da şehir merkezinden uzak ormanların içinde bulunan bungalov evler pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde şehir merkezinden 45 kilometre mesafede ormanların içinde bulunan bungalov evler, şehrin gürültüsü ve kargaşasından kaçmak isteyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Korona virüsten dolayı taleplerin arttığı evlerde kalanlar güne kuş ve su sesiyle uyanıyor. Bungalov evlerin işletmecisi Alper Yaldız, "Pandemi döneminde şehrin gürültüsü ve hijyenden endişe duyan vatandaşlar ormanların içinde kalmak istiyor. Bilhassa bu dönemde talepler oldukça fazla. Buraya gelenler insanlardan uzak, tabiatla baş başa vakit geçiriyor. Kendilerini burada güvende ve huzurlu hissediyorlar. Burada alternatif çok. Evlerin yanından çay akıyor. Burada kaplıca keyfi yapılabilir, isteyen balık da tutabilir" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement