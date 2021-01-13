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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şehrin en işlek caddesinde motorunu ateşe verip gitti

Şehrin en işlek caddesinde motorunu ateşe verip gitti

Cep telefonu görüntüleri

Polis Kamera Cep Telefonu Şahit Polis Ekipleri 

-Yanan motosikletin plakası

( BURSA )- Şehrin göbeğinde yanan motosiklet cep telefonu kamerasına yansıdı BURSA

- Bursa’da bir şahıs şehrin en işlek caddelerinden olan Acemler kavşağında motosikletini yaktıktan sonra kaçtı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Acemler kavşağında 18:30 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs şehrin en işlek kavşağında 16 CUL 97 plakalı motosikletini yaktı. Olaya şahitlik eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay mahalline ulaşan ekipler yanan motosikleti söndürdü. Akşam iş çıkış saatlerinde meydana gelen olayda trafiğin yoğun olması korkuya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler paniğe neden olurken, polis ekipleri motosikleti yakan şahısla ilgili bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
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