Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor

Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor

Denetimlerin havadan görüntülenmesi

Polis Karya Aritas Polis Ekipleri Kışla 

-Aktüel detaylar
-Denetimlerden detaylar

( SAKARYA -ÖZEL-DRONE)- Sakarya'da ekipler kentin dört bir yanında sıkı denetimde- Ekiplerin denetimleri havadan da görüntülendi SAKARYA

- Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da, 23 Nisan dolayısıyla alınan karar kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehirde polis ekipleri adeta kuş uçurtmuyor. Ekiplerin kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği uygulamalar havadan da görüntülendi. Ramazan ayına girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatleri 21.00’dan 19.00’a alındı. Bu doğrultuda Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışları başta olmak üzere farklı birçok bölgede denetimlerine devam eden polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların birçoğunun kurallara riayet ettiği görüldü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle de uygulanan tam kapanma kapsamında polis ekiplerinin, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği denetimler ise havadan da görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement