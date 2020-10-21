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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi

Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi

Ayının görüntüsü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Kamera Gesi Cep Telefonu 


- Ardahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi. Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti. Tel örgüyle kaplanan yol kenarında yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.
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