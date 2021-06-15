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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şehre indiler, kadın sürücü görüntüledi

Şehre indiler, kadın sürücü görüntüledi

Amatör kamera görüntüleri

( BURSA ) Şehre inen domuzlar ezilmekten son anda kurtuldu BURSA

Kamera Kadın Sürücü 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz ve yavruları, sürücünün dikkati üzerine ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Gülsüm D.'nin aniden önüne domuz ve yavrularından oluşan sürücü çıktı. Domuzları gören Gülsüm D., aniden frene basarak durdu. Kadın sürücü, domuz sürüsünün yoldan karşıya geçmesini dakikalarca beklerken, o anları da görüntüledi.
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