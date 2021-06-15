Şehre indiler, kadın sürücü görüntüledi



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehre inen domuz ve yavruları, sürücünün dikkati üzerine ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Gülsüm D.'nin aniden önüne domuz ve yavrularından oluşan sürücü çıktı. Domuzları gören Gülsüm D., aniden frene basarak durdu. Kadın sürücü, domuz sürüsünün yoldan karşıya geçmesini dakikalarca beklerken, o anları da görüntüledi.

