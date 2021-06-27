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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehitlik Ağacı'ndan asker künyelerini çalan şüpheliler yakalandı

Şehitlik Ağacı'ndan asker künyelerini çalan şüpheliler yakalandı

Kent park alanında şehir yazısından detaylar

Şehit Polis Merkezi Kamera Suç Duyurusu Dernek Başkanı 

-Şehitler ağacı projesinden detaylar
-Ağaç ve künyeler detay
-Şehit aileleri dernek başkanının künyelerin çalınma açıklaması

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar Projesi" kapsamında Kırşehirli 193 şehidin künyelerinin asıldığı Şehitler Ağacı'ndan asker künyelerini çalan şüpheliler, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, yapılan ihbar sonrası Şehitler Ağacı'nın olduğu alanda bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek asker künyelerini çalan yabancı uyruklu kişileri takibe aldı. Kısa süre sonra künyeleri alan kişiler tespit edildi. Yakalanarak polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler, yanlarındaki asker künyelerini polise teslim etti. Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise şüphelilerden şikayetçi oldu.Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehitler Ağacı'ndan altı künyemizin ağaç üzerine asılarak koparıldığı bilgisini Kent Park güvenlik tarafından bildirilmesi ile öğrendik. Vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizin adını yaşatmak için bu projeyi geliştirmiştik. Künyelerin çalınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kırşehir Emniyetine suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde şehir protokolünün de katıldığı törenle asker künyeleri Kent Park alanındaki Şehitler Ağacı'na asılmıştı.
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