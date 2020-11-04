Şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

-Polis ekipleri

-Olay yerine toplanan gençler



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Erbaa ilçesinde şehitliğin duvarına çarpan motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Birol Yavuz caddesinde meydana geldi. Kamil Köybaşı (35) motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erbaa şehitliğin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Köybaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.



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