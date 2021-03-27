Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehitlerin hatıraları Şehitler Müzesi’nde yaşatılacak

Şehitlerin hatıraları Şehitler Müzesi’nde yaşatılacak

şehitler müzesi detay

Şehit Etiler Hayırseverler 

-şehitler müzesi açılış detay
-Şehit yakını Sultan kargı röp.

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde Anadolu Lisesi’ne kurulan Şehitler Müzesi’nde Şehitlerin hatıraları yaşatılacak. SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde Anadolu Lisesi’ne kurulan Şehitler Müzesi’nde Şehitlerin hatıraları yaşatılacak. Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "700 Fikir 700" proje çalışması kapsamında Gürün Anadolu Lisesi’ne önceki yıllarda yapılan Şehitler Köşesinin genişletilerek Şehitler Müzesine dönüştürüldü. Gürün Kaymakamlığı tarafından, hayırseverleri desteğiyle hazırlanan müzenin açılışı Sivas Valisi Salih Ayhan’ın ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın katılımıyla yapıldı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler müze hakkında Gürün kaymakamı Kadir Algın’dan bilgi aldı. Şehitlerin isimlerinin yer aldığı müzede, Şehitlerin eşyaları sergilenecek. Şehit İsrafil Kargı’nın yakını Sultan Kargı, “Öncelikle Gürün kaymakamlığımıza ve Sivas Valiliğimize çok teşekkür ederim. Bu yolda benim arkamda durup, bana destek oldukları için” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement