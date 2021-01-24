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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehitlerin emaneti olan çocukları üşümesin diye kışlık mont ve bot dağıttılar

Şehitlerin emaneti olan çocukları üşümesin diye kışlık mont ve bot dağıttılar

Ev ziyaretleri

Şehit Kırtasiye Malzemesi Kar Yağışı 

-Hediyelerin çocuklara verilmesi
-Çelik'in konuşması
-Detay görüntüler

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle artan soğuklarda şehitlerin emaneti olan çocukları üşümesin diye, Sason Şehit Yakınları Ve Gazilerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği tarafında kışlık bot ve mont dağıtıldı. Kaymakamlık desteğiyle temin ettiği mont ve botları şehitlerin emaneti olan çocuklara kapı kapı dolaşarak giydirdiklerini belirten Sason Şehit Yakınları Ve Gazilerle Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, çocukları evlerinde ziyaret ederek kışlık bot ve montları kendilerine verdiklerini söyledi.

Çelik, “Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza ayrıca kırtasiye malzemesi dağıtarak hayırlı dualarını aldık. Şehitlerimizin emanet bize emanettir. Her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar, annelerini, babalarını, kardeşlerini bayrak için, vatan için, ezan için feda ettiler. Geride kalanlar bizim öz ve öz kardeşimizdirler. Bizlerde ona göre davranmalıyız” dedi.
(EA-YRT-
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