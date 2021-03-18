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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehitler anısına Maraş çöreği ikramı

Şehitler anısına Maraş çöreği ikramı

Çöreklerin fırından getirilişi

Gaziler Şehadet Astronomi Yöresel Kıyafet Kışla 

-Yöresel kıyafetli vatandaşların dağıtımı
-Yakın ve uzak plandan detaylar
-Fırındaki çöreklerden detay görüntüler
-Röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta bir esnaf 1000 tane yaptığı Maraş çöreğini yoldan geçen vatandaşlara ikram etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir çörekçi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına, sokaktaki vatandaşlara Maraş çöreği ikram etti. Kahramanmaraş Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Fehmi Büyükdereli, iş yerinde yaklaşık 1000 adet Maraş çöreği hazırlattı. Milli Mücadele dönemindeki yöresel kıyafetleri giyen çalışanlar, geleneksel sepetlere koydukları Maraş çöreklerini yoldan geçen vatandaşlara ikram etti. Çanakkale Deniz Zaferi’nde şehit olan Kahramanmaraşlıların da adının yazılı olduğu liste önünde çörek ikramı yapan Fehmi Büyükdereli, “ 18 Mart, ecdadımızın vatan topraklarını tüm yokluklara rağmen vatanı canları pahasına kazandığı büyük zaferin adıdır. Bizler de böyle bir zafere şahitlik eden milletin neferleri olmaktan onur duyuyoruz. Kahramanmaraş’ta mevlitlerde Maraş çöreği dağıtılıyor ve bizde bugün şehitlerimiz adına çörek dağıtıyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Sivas’tan geldiklerini ifade eden Selçuk Solmaz, “Bu vatan için şehadet şerbeti içmiş ve şehit olmuş şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz. İnşallah bizler de yeri geldiğinde şehadet şerbetimizi içeriz. Biz, Sivas Şarkışla’dan geliyoruz ve bu vatan için canımızı feda ederiz. Bu etkinlikten dolayı da esnafımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.
Şehitleri rahmet dileyen bir vatandaş ise, “Bugün önemli bir gün tarihimiz açısından esnafımıza girişimciliğinden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah orada şehit olanların ruhları şad olsun” diye konuştu.
Dağıtılan Maraş çörekleri kısa sürede tükendi.
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